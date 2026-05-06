В Мангистау полицейские помогли спасти запертых в квартире детей

В Жанаозене сотрудники полиции и спасатели пришли на помощь двум малолетним детям, оказавшимся запертыми в квартире, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

Инцидент произошёл 2 мая около 20:00 часов в микрорайоне «Самал». На пульт «102» поступило сообщение от местной жительницы, которая не могла попасть в квартиру – внутри остались её дети: двухлетний ребёнок и шестимесячный младенец.

На место оперативно прибыл инспектор ювенальной полиции, майор Бекболат Акимбаев. Оценив ситуацию, он принял решение организовать проникновение в квартиру через окно.

Вскоре прибыли сотрудники регионального департамента по ЧС. С помощью специальной лестницы спасатели поднялись на второй этаж, проникли внутрь через окно и открыли дверь.

Дети были благополучно переданы матери. В результате происшествия никто не пострадал.

В департаменте полиции Мангистауской области напомнили родителям о необходимости не оставлять малолетних детей без присмотра и соблюдать меры безопасности в быту.

