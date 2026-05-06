Операция «Ягненок»: в одном из сел Мангистау задержали скотокрада

В Жанаозене полицейские оперативно раскрыли кражу скота, произошедшую в селе Тенге, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

фото пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области

В полицию поступило заявление от местного жителя о хищении животных со двора. Неизвестный проник в сарай и похитил четыре овцы чёрного окраса и одного ягнёнка.

На место сразу прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение суток был установлен и задержан подозреваемый – мужчина 1984 года рождения.

Как сообщили правоохранители, похищенный скот обнаружен в сарае подозреваемого и возвращён владельцу.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, проводятся дальнейшие следственные действия.

