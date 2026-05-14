Mercedes горел в селе Курык

В селе Курык Каракиянского района ликвидировали возгорание автомобиля. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

Инцидент произошёл 13 мая 2026 года. Сообщение о пожаре поступило в 21:01 часов. Возгорание произошло возле дома №67 в 1 микрорайоне села.

На место оперативно прибыли сотрудники пожарной части №7. Как выяснилось, загорелся моторный отсек автомобиля марки Mercedes.

Пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был полностью ликвидирован в 21:15 часов.