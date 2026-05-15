Полиция Мангистау опровергла заявление очевидца смертельного наезда на маленького ребёнка

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что данного очевидца доставили в управление для разбирательств, передает Lada.kz .

В ведомстве сообщили, что сведения, озвученные жителем 27 микрорайона Оразбаем Сапарбаевым, не соответствуют действительности.

Данный мужчина сейчас доставлен в управление полиции для разбирательств, - заявили в полиции.

Напомним, трагический инцидент произошел 13 мая. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, за рулем служебного автомобиля был сотрудник правоохранительных органов. На автодороге перед жилым домом в 27 микрорайоне он совершил наезд на полуторагодовалого мальчика. В результате происшествия ребёнок скончался на месте, не приходя в сознание. По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия.