Очевидец рассказал подробности смертельного наезда на маленького ребенка в Актау

Житель 27 микрорайона стал очевидцем наезда служебного автомобиля, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов, на полуторагодовалого ребенка. Мужчина рассказал подробности произошедшего, передает Lada.kz .

Житель 27 микрорайона Оразбай Сапарбаев рассказал подробности произошедшего наезда.

Я сидел на лавочке и видел, что здесь находился ребенок. Внезапно подъехала полицейская машина и начала сдавать назад. В этот момент автомобиль наехал на ребенка. Я сразу закричал: «Ой бай», - рассказал мужчина.

По словам очевидца, после случившегося служебный автомобиль отъехал в сторону, а спустя несколько секунд к месту происшествия подбежал отец ребенка.

Отец поднял сына на руки и унес его. Больше я ничего не знаю, - добавил Оразбай Сапарбаев.

Напомним, трагический инцидент произошел 13 мая. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, за рулем служебного автомобиля был сотрудник правоохранительных органов. На автодороге перед жилым домом в 27 микрорайоне он совершил наезд на полуторагодовалого мальчика. В результате происшествия ребёнок скончался на месте, не приходя в сознание. По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия.