Очевидец рассказал подробности смертельного наезда на маленького ребенка в Актау

Житель 27 микрорайона стал очевидцем наезда служебного автомобиля, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов, на полуторагодовалого ребенка. Мужчина рассказал подробности произошедшего, передает Lada.kz.
Житель 27 микрорайона Оразбай Сапарбаев рассказал подробности произошедшего наезда.
Я сидел на лавочке и видел, что здесь находился ребенок. Внезапно подъехала полицейская машина и начала сдавать назад. В этот момент автомобиль наехал на ребенка. Я сразу закричал: «Ой бай», - рассказал мужчина.
По словам очевидца, после случившегося служебный автомобиль отъехал в сторону, а спустя несколько секунд к месту происшествия подбежал отец ребенка.
Отец поднял сына на руки и унес его. Больше я ничего не знаю, - добавил Оразбай Сапарбаев.
Напомним, трагический инцидент произошел 13 мая. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, за рулем служебного автомобиля был сотрудник правоохранительных органов. На автодороге перед жилым домом в 27 микрорайоне он совершил наезд на полуторагодовалого мальчика. В результате происшествия ребёнок скончался на месте, не приходя в сознание. По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия.
