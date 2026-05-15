15.05.2026, 16:25

Очевидец рассказал подробности смертельного наезда на маленького ребенка в Актау

Происшествия Лиана Рязанцева

Житель 27 микрорайона стал очевидцем наезда служебного автомобиля, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов, на полуторагодовалого ребенка. Мужчина рассказал подробности произошедшего, передает Lada.kz.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Житель 27 микрорайона Оразбай Сапарбаев рассказал подробности произошедшего наезда.

Я сидел на лавочке и видел, что здесь находился ребенок. Внезапно подъехала полицейская машина и начала сдавать назад. В этот момент автомобиль наехал на ребенка. Я сразу закричал: «Ой бай», - рассказал мужчина.

По словам очевидца, после случившегося служебный автомобиль отъехал в сторону, а спустя несколько секунд к месту происшествия подбежал отец ребенка.

Отец поднял сына на руки и унес его. Больше я ничего не знаю, - добавил Оразбай Сапарбаев.

Напомним, трагический инцидент произошел 13 мая. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, за рулем служебного автомобиля был сотрудник правоохранительных органов. На автодороге перед жилым домом в 27 микрорайоне он совершил наезд на полуторагодовалого мальчика. В результате происшествия ребёнок скончался на месте, не приходя в сознание. По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь