«Сегодня кошка – завтра ребенок?»: скандал из-за бродячих собак вновь разгорелся в Актау

В Актау снова обсуждают проблему бездомных собак после очередного инцидента в 3 микрорайоне, где, как утверждается, собаки насмерть загрызли кошку, сообщает Lada.kz .

По словам местного жителя, вечером 16 мая бродячие собаки загрызли кошку в 3 микрорайоне между домами №146 и №147. Видео в соцсетях вызвало волну обсуждений вокруг проблемы бездомных животных в городе.

Только что загрызли кошку. А завтра могут напасть на людей или детей. Почему этих собак не убирают?, - задается вопросом автор видео.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Часть горожан считает произошедшее проявлением природного инстинкта животных. Другие, напротив, заявили, что даже стерилизованные собаки могут представлять опасность, если собираются в стаи.

Некоторые пользователи встали на защиту животных и напомнили, что проблема требует системного решения, а не только эмоциональных реакций.