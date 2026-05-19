19.05.2026, 18:30

После обильного ливня в Шетпе откачали более 130 кубометров воды

Происшествия Наталья Вронская

В социальных сетях появились кадры, снятые с дрона в селе Шетпе Мангистауского района. На записях видно, как спасатели и местные жители откачивают скопившуюся после сильного дождя воду, передает Lada.kz.

Ситуацию прокомментировали в акимате Мангистауской области. По данным властей, подтопление произошло накануне из-за обильных осадков, которых в Шетпе выпало больше, чем в других населенных пунктах района.

Из-за большого количества ливневых вод произошло скопление воды, показанное на видео. Угрозы для жителей нет, пострадавших также нет. Вода частично зашла только во двор одного дома и в гараж. Подтопления жилых помещений не было, - сообщили в областном акимате.

В ДЧС Мангистауской области уточнили, что в результате сильных осадков дождевой водой были подтоплены дворы шести жилых домов, а также гараж одного дома.

На месте работали сотрудники ДЧС и местных исполнительных органов. Всего было откачано 132 кубометра воды.

Кроме того, в микрорайоне «Базарлы» из-за выхода паводковых вод за пределы русла специалисты укрепили дорогу. Для этого использовали около 250 мешков с песком.

В настоящее время ситуация находится под контролем.

