© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.05.2026, 15:19

Главного архитектора Мангистау «наказали» штрафом почти в 900 тысяч тенге из-за свалки в Актау

Происшествия 0 1 229 Наталья Вронская

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Айдос Хамиев привлечен к административной ответственности после выявления несанкционированной свалки в Актау, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: архив Lada.kz

Как сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области, в ведомство поступило представление Специализированной природоохранной прокуратуры по факту незаконного размещения отходов на территории города.

В ходе проверки было установлено, что земельный участок с кадастровым номером 13-200-107-023 находится на балансе регионального управления строительства, архитектуры и градостроительства.

По данному факту 16 марта 2026 года в отношении руководителя ведомства был составлен административный протокол по части 2-1 статьи 344 КоАП РК. Материалы направили в Комитет экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Позже комитет вынес постановление о привлечении Айдоса Хамиева к административной ответственности. Размер штрафа составил 865 тысяч тенге, что соответствует 200 МРП.

Сам Айдос Тангалиевич Хамиев с выводами экологов полностью не согласен. По его словам, в настоящее время дело находится на стадии обжалования, а окончательная правовая оценка еще не дана.

С предъявленными выводами согласны не в полной мере. У нас имеется иная позиция и соответствующие доводы, которые будут представлены в рамках процедуры обжалования. Считаем важным дождаться вступления решения в законную силу и завершения всех предусмотренных законодательством процедур, - сообщил руководитель управления.

Он также подчеркнул, что вопросы санитарной очистки города относятся к компетенции местных исполнительных органов и коммунальных служб.

Организацию санитарной очистки Актау обеспечивает акимат города через коммунальные службы и подрядные организации на основании законодательства о местном управлении, Экологического кодекса и Правил благоустройства. Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области не входит в состав акимата Актау и не уполномочено заниматься санитарной очисткой территории города, - отметил главный архитектор региона.

Вместе с тем экологи напомнили, что ответственность в подобных случаях может наступать в том числе по факту нахождения земельного участка на балансе государственного органа или организации. В департаменте настаивают, что именно управление, на чьем балансе находится стройка, обязано отслеживать вывоз мусора после завершения работ. Ведь в противном случае эти заботы ложатся не на строительные компании, а на городской бюджет.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь