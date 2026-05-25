Иностранец пытался провезти через Актау килограмм опия в желудке

В международном аэропорту Актау сотрудники КНБ РК задержали иностранного гражданина, который пытался провезти в собственном теле более сотни капсул с опием, сообщает Lada.kz .

Фото КНБ РК, улучшенные с помощью ИИ

По информации пресс-службы КНБ РК, иностранный гражданин пытался провести через границу 114 капсул с опием общим весом около одного килограмма.

Мужчина спрятал наркотики внутри своего тела.

С апреля этого года было ликвидировано 9 международных и 2 региональных каналов поставок наркотиков. Также нейтрализована деятельность 1 фитолаборатории.

В столичном аэропорту задержан казахстанец, доставивший с одной из стран Южной Азии 12 кг гашишного масла.

Кроме того, пресечена противоправная деятельность устойчивой преступной группы лиц, подозреваемой в контрабанде и распространении «маковой соломы» в большом объеме, а также производстве наркотических средств из указанного сырья.

Всего изъято 3,4 кг опия, 9 кг гашиша, 11,4 кг синтетических наркотиков, 18,5 кг гашишного масла, 26,4 кг марихуаны, 110 г кокаина и 20 тонн маковой соломы, а также свыше 150 литров прекурсоров.

По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 23 гражданина РК и 3 иностранца.

По всем данным фактам проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.