Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
25.05.2026, 13:41

Иностранец пытался провезти через Актау килограмм опия в желудке

Происшествия 0 2 113 Сергей Кораблев

В международном аэропорту Актау сотрудники КНБ РК задержали иностранного гражданина, который пытался провезти в собственном теле более сотни капсул с опием, сообщает Lada.kz.

Фото КНБ РК, улучшенные с помощью ИИ
Фото КНБ РК, улучшенные с помощью ИИ



По информации пресс-службы КНБ РК, иностранный гражданин пытался провести через границу 114 капсул с опием общим весом около одного килограмма.

Мужчина спрятал наркотики внутри своего тела.

С апреля этого года было ликвидировано 9 международных и 2 региональных каналов поставок наркотиков. Также нейтрализована деятельность 1 фитолаборатории.

В столичном аэропорту задержан казахстанец, доставивший с одной из стран Южной Азии 12 кг гашишного масла.

Кроме того, пресечена противоправная деятельность устойчивой преступной группы лиц, подозреваемой в контрабанде и распространении «маковой соломы» в большом объеме, а также производстве наркотических средств из указанного сырья.

Всего изъято 3,4 кг опия, 9 кг гашиша, 11,4 кг синтетических наркотиков, 18,5 кг гашишного масла, 26,4 кг марихуаны, 110 г кокаина и 20 тонн маковой соломы, а также свыше 150 литров прекурсоров.

По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 23 гражданина РК и 3 иностранца.

По всем данным фактам проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь