«Telegram-курьер» получил семь лет за перевозку психотропов в Мангистау

Приговор мужчине, которого задержали с 25 свертками наркотических веществ, вынесли в Тупкараганском районном суде, сообщает Lada.kz .

По данным областного суда, подсудимый действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами. 12 февраля через мессенджер Telegram он получил координаты тайника и на арендованном автомобиле отправился в село Сайына Шапагатова.

Около 05:00 мужчину задержали сотрудники полиции. При досмотре у него обнаружили 25 свертков с наркотическими веществами, обмотанных изолентой.

В суде вина подсудимого была подтверждена заключением экспертизы и показаниями свидетелей. Сам обвиняемый полностью признал вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Прокурор запросил восемь лет заключения. Суд учел признание вины, раскаяние и наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении как смягчающие обстоятельства. Отягчающих факторов установлено не было.

В итоге мужчину признали виновным по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 297 УК РК и приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.