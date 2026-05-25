25.05.2026, 18:08

Конфликт в 11 микрорайоне Актау завершился ножевым ранением

Происшествия Сергей Кораблев

Этой ночью в 11 микрорайоне конфликт между мужчинами закончился ножевыми ранениями и госпитализацией одного из участников, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на 25 мая возле дома №21 в 11 микрорайоне. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников получил ножевые ранения. Участники происшествия могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, в приемное отделение были доставлены два человека. Один из них после осмотра направлен на амбулаторное лечение.

Второй пациент - мужчина 1989 года рождения, был госпитализирован в хирургическое отделение.

У пациента диагностировано ранение в области грудной клетки. Врачи установили дренаж в плевральную полость и продолжают наблюдение за его состоянием. В целом оно оценивается как хорошее. Планируется выписка домой через 2-3 дня, - сообщили в больнице.

По данным департамента полиции региона, подозреваемый установлен и задержан. Он доставлен в управление полиции Актау.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, - ответили в ведомстве.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь