Конфликт в 11 микрорайоне Актау завершился ножевым ранением

Этой ночью в 11 микрорайоне конфликт между мужчинами закончился ножевыми ранениями и госпитализацией одного из участников, сообщает Lada.kz .

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на 25 мая возле дома №21 в 11 микрорайоне. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников получил ножевые ранения. Участники происшествия могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, в приемное отделение были доставлены два человека. Один из них после осмотра направлен на амбулаторное лечение.

Второй пациент - мужчина 1989 года рождения, был госпитализирован в хирургическое отделение.

У пациента диагностировано ранение в области грудной клетки. Врачи установили дренаж в плевральную полость и продолжают наблюдение за его состоянием. В целом оно оценивается как хорошее. Планируется выписка домой через 2-3 дня, - сообщили в больнице.

По данным департамента полиции региона, подозреваемый установлен и задержан. Он доставлен в управление полиции Актау.