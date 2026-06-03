Трагедия на качелях: в полиции рассказали подробности гибели школьника близ Актау

Фото автора из личного архива. На фото поселок Атамекен

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали трагический случай, произошедший в селе Атамекен Мунайлинского района.

По информации ведомства, сообщение о смерти несовершеннолетнего поступило 1 июня.

По предварительным данным, 12-летний мальчик играл во дворе на самодельных качелях, где в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось об обнаружении тела ребенка в Мунайлинском районе.