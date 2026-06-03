Трагедия на качелях: в полиции рассказали подробности гибели школьника близ Актау

Полиция раскрыла предварительные обстоятельства гибели школьника в пригороде Актау, сообщает Lada.kz.
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали трагический случай, произошедший в селе Атамекен Мунайлинского района.
По информации ведомства, сообщение о смерти несовершеннолетнего поступило 1 июня.
По предварительным данным, 12-летний мальчик играл во дворе на самодельных качелях, где в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщили в полиции.
Напомним, ранее сообщалось об обнаружении тела ребенка в Мунайлинском районе.
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