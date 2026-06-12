В Мангистау пьяный водитель без прав попал под арест на 20 суток

Житель Мангистауского района получил 20 суток административного ареста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительских прав, передает Lada.kz .

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Как сообщили в пресс-службе Мангистауского районного суда, дело рассматривалось по части 6 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Судом установлено, что 21 мая 2026 года в селе Шайыр гражданин, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля Chevrolet Cobalt в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе судебного разбирательства вина мужчины была полностью подтверждена его собственными объяснениями, протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидетельствования и другими материалами дела.

Постановлением суда гражданин признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде ареста на 20 суток.

Судебный акт вступил в законную силу.