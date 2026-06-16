В Актау на ходу загорелся автомобиль с газовым баллоном

В Актау днем 15 июня произошло горение автомобиля. Возгорание случилось около 16:47 часов в 30 микрорайоне, напротив торгового центра «Олжа», передает Lada.kz.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, во время движения по дороге полностью сгорел автомобиль марки Chevrolet Aveo 2014 года выпуска.
Известно, что в транспортном средстве был установлен газовый баллон объемом 60 литров, что повышало риск развития ЧС. Однако благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить более серьезных последствий.
В результате происшествия никто не пострадал.
На место были направлены силы ДЧС: восемь сотрудников и две единицы техники.
Причины возгорания устанавливаются.
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