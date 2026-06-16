В Актау на ходу загорелся автомобиль с газовым баллоном

В Актау днем 15 июня произошло горение автомобиля. Возгорание случилось около 16:47 часов в 30 микрорайоне, напротив торгового центра «Олжа», передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео @911.aktau / Instagram

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, во время движения по дороге полностью сгорел автомобиль марки Chevrolet Aveo 2014 года выпуска.

Известно, что в транспортном средстве был установлен газовый баллон объемом 60 литров, что повышало риск развития ЧС. Однако благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить более серьезных последствий.

В результате происшествия никто не пострадал.

На место были направлены силы ДЧС: восемь сотрудников и две единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются.