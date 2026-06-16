Полиция опровергла слухи об убийстве семьи в Жанаозене

В социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о якобы совершенном убийстве семьи в одном из домов Жанаозена. Авторы рассылок утверждают, что в результате нападения погибли семь человек, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Жанаозена

Утверждается, что трагедия произошла в доме, расположенном возле кафе «Кавса» в 5 микрорайоне города.

Однако в департаменте полиции Мангистауской области заявили, что данная информация не соответствует действительности.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, не соответствующая действительности. Полиция призывает граждан не доверять непроверенным сведениям и воздержаться от их дальнейшего распространения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что распространяемые в интернете сообщения могут не иметь под собой реальных оснований, поэтому жителям рекомендуется критически относиться к подобным публикациям и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Также в ведомстве подчеркнули, что за распространение заведомо ложной информации законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность.

Правоохранительные органы призвали жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике, вызванной недостоверными сообщениями в Сети.

На вопрос редакции Lada.kz о том, что именно произошло в данном доме и почему туда прибыли стражи порядка, в пресс-службе регионального департамента полиции пока не ответили.