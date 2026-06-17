18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.17
565.65
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.06.2026, 21:03

Пыталась провезти золото в интимном месте: на таможне в Мангистау пресекли необычную контрабанду

Происшествия 0 2 385 Наталья Вронская

Сотрудники таможенного поста «Курык» департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области предотвратили необычную попытку незаконного ввоза ювелирных изделий через государственную границу, передает Lada.kz.

Фото: ДГД Мангистауской области
Фото: ДГД Мангистауской области

Похожие новости

Инцидент произошел при оформлении на въезд морского судна «Зарифа Алиева». Внимание таможенников привлекла 62-летняя гражданка Казахстана, следовавшая через пункт пропуска в пешем порядке. После прохождения паспортного контроля женщина заметно нервничала, двигалась медленно и постоянно придерживала рукой область живота.

Подозрительное поведение стало основанием для проведения дополнительных проверочных мероприятий. В результате совместной работы сотрудников таможенного поста, пограничной службы, департамента экономических расследований и транспортной прокуратуры был проведен личный досмотр.

Как сообщили в ДГД, у женщины в половом органе было обнаружено и изъято 34 ювелирных изделия: комплект (серьги + кольца) – 15 штук, кольца – 7 штук, серьги – 3 штуки; цепочки – 1 штука; браслеты – 2 штуки, браслет белого цвета – 1 штука; браслеты жёлтого цвета (круглые) – 5 штук.

По данному факту проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В ведомстве напомнили, что сокрытие товаров в теле человека является одним из наиболее опасных способов незаконного перемещения через границу. Подобные действия не только нарушают таможенное законодательство, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья самого нарушителя.

В департаменте подчеркнули, что контроль на пунктах пропуска остается усиленным, а попытки незаконного ввоза товаров будут и дальше выявляться и пресекаться.

21
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь