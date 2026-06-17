Пыталась провезти золото в интимном месте: на таможне в Мангистау пресекли необычную контрабанду

Сотрудники таможенного поста «Курык» департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области предотвратили необычную попытку незаконного ввоза ювелирных изделий через государственную границу, передает Lada.kz.
Инцидент произошел при оформлении на въезд морского судна «Зарифа Алиева». Внимание таможенников привлекла 62-летняя гражданка Казахстана, следовавшая через пункт пропуска в пешем порядке. После прохождения паспортного контроля женщина заметно нервничала, двигалась медленно и постоянно придерживала рукой область живота.
Подозрительное поведение стало основанием для проведения дополнительных проверочных мероприятий. В результате совместной работы сотрудников таможенного поста, пограничной службы, департамента экономических расследований и транспортной прокуратуры был проведен личный досмотр.
Как сообщили в ДГД, у женщины в половом органе было обнаружено и изъято 34 ювелирных изделия: комплект (серьги + кольца) – 15 штук, кольца – 7 штук, серьги – 3 штуки; цепочки – 1 штука; браслеты – 2 штуки, браслет белого цвета – 1 штука; браслеты жёлтого цвета (круглые) – 5 штук.
По данному факту проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В ведомстве напомнили, что сокрытие товаров в теле человека является одним из наиболее опасных способов незаконного перемещения через границу. Подобные действия не только нарушают таможенное законодательство, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья самого нарушителя.
В департаменте подчеркнули, что контроль на пунктах пропуска остается усиленным, а попытки незаконного ввоза товаров будут и дальше выявляться и пресекаться.
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