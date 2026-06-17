Пыталась провезти золото в интимном месте: на таможне в Мангистау пресекли необычную контрабанду

Фото: ДГД Мангистауской области

Инцидент произошел при оформлении на въезд морского судна «Зарифа Алиева». Внимание таможенников привлекла 62-летняя гражданка Казахстана, следовавшая через пункт пропуска в пешем порядке. После прохождения паспортного контроля женщина заметно нервничала, двигалась медленно и постоянно придерживала рукой область живота.

Подозрительное поведение стало основанием для проведения дополнительных проверочных мероприятий. В результате совместной работы сотрудников таможенного поста, пограничной службы, департамента экономических расследований и транспортной прокуратуры был проведен личный досмотр.

Как сообщили в ДГД, у женщины в половом органе было обнаружено и изъято 34 ювелирных изделия: комплект (серьги + кольца) – 15 штук, кольца – 7 штук, серьги – 3 штуки; цепочки – 1 штука; браслеты – 2 штуки, браслет белого цвета – 1 штука; браслеты жёлтого цвета (круглые) – 5 штук.

По данному факту проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В ведомстве напомнили, что сокрытие товаров в теле человека является одним из наиболее опасных способов незаконного перемещения через границу. Подобные действия не только нарушают таможенное законодательство, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья самого нарушителя.

В департаменте подчеркнули, что контроль на пунктах пропуска остается усиленным, а попытки незаконного ввоза товаров будут и дальше выявляться и пресекаться.