Ребёнок с канцелярским ножом в детском саду Жетыбая – итоги проверки

В Жетыбае уволили директора детского сада, чей сын заходил в группы с канцлерским ножом, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Управление образования Мангистауской области провело проверку в детском саду «Жауқазын», которая подтвердила наличие инцидента между сыном директора и одного из воспитанников.

«20 апреля 2026 года во время дневного сна сын директора детского сада вошёл в старшую группу «Көгершін», разбудил детей и нанёс одному из воспитанников травму канцелярским ножом. В момент происшествия в группе отсутствовали воспитатель и помощник воспитателя. У воспитателя группы были получены объяснения, а также даны рекомендации по устранению выявленных нарушений законодательства и недостатков в работе», - сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Отдел образования Каракиянского района выпустил приказ о расторжении трудового договора с директором детского сада.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего директора детского сада и воспитателя группы оштрафовали.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).

Напомним, в детском саду Мангистау разгорелся скандал после жалоб родителей на агрессивное поведение ребенка.