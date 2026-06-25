В Актау молодой мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой

Смертельное ДТП произошло на дороге между 3 и 1 микрорайонами 24 июня, сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев

В Актау 24 июня произошла трагедия на дороге - в результате столкновения автомобиля марки «ВАЗ» и мотоцикла погиб молодой человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло между 3 и 1 микрорайонами. В результате сильного удара водитель мотоцикла погиб на месте.

По данным полиции региона, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Машина водворена на штрафстоянку.

Как стало известно, погибшему мотоциклисту было всего 20 лет.