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25.06.2026, 10:44

В Актау молодой мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой

Происшествия 0 3 847 Лиана Рязанцева

Смертельное ДТП произошло на дороге между 3 и 1 микрорайонами 24 июня, сообщает Lada.kz

Фото очевидцев
Фото очевидцев

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В Актау 24 июня произошла трагедия на дороге - в результате столкновения автомобиля марки «ВАЗ» и мотоцикла погиб молодой человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло между 3 и 1 микрорайонами. В результате сильного удара водитель мотоцикла погиб на месте.

По данным полиции региона, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Машина водворена на штрафстоянку.

Как стало известно, погибшему мотоциклисту было всего 20 лет.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
NikolayS28122000
NikolayS28122000
Он выбрал свой путь ... в никуда ...
25.06.2026, 06:48
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