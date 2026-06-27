В Мангистау лишенный прав водитель сел за руль пьяным: мужчину отправили за решетку на год

Жителя Мангистауской области отправили за решетку на год и пожизненно лишили водительских прав. Подробности рассказали в прокуратуре региона, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

По данным прокуратуры, в марте этого года жителя Мангистауского района привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда он был арестован на 15 суток и лишен водительских прав сроком на семь лет.

Однако несмотря на действующий запрет, в конце мая мужчина вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, хотя был лишен водительских прав. По данному факту начато досудебное расследование.