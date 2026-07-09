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09.07.2026, 11:25

Близ Актау продолжаются поиски пропавшего на воде 18-летнего парня

Происшествия 0 3 084 Лиана Рязанцева

В Каспийском море продолжаются поиски пропавшего в свой день рождения 18-летнего Азамата Дуйсеханова. По данным спасателей, к поискам привлечены 53 человека, шесть единиц техники и восемь беспилотников. В операции участвуют сотрудники МЧС, Военно-морских сил, Пограничной службы КНБ, водолазы и специалисты других подразделений, сообщает Lada.kz.

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Поисково-спасательные работы пропавшего в акватории Каспийского моря, парня 2008 года рождения продолжаются уже третьи сутки.

В поисковых работах задействованы силы МЧС, Военно-морских сил, пограничной службы КНБ и других подразделений. В мероприятиях принимают участие спасатели, водолазы, сотрудники оперативных служб и другие специалисты. Всего к поисковым работам привлечено 53 человека, 6 единиц техники и 8 беспилотных летательных аппаратов, - сообщили спасатели региона.

В поисково-спасательных работах участвуют и неравнодушные жители. В социальных сетях также продолжает распространяться информация о том, что для поисков нужны добровольцы. Всех желающих подключиться к операции, просят связаться по телефонам: 8778 967 61 23, 8778 665 72 45, 8 705 473 58 64.

Напомним, 18-летний Азамат Дуйсеханов пропал днем 7 июля в районе курортного отеля «O'Mir».

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