В Актау во дворе жилого дома вспыхнул автомобиль

Утром 14 июля в 12-м микрорайоне произошло возгорание легкового автомобиля. Огонь был быстро ликвидирован, пострадавших нет, передает Lada.kz .

Фото: ДЧС Мангистауской области

В 08:36 часов на пульт дежурного пожарного поступило сообщение о дыме, идущем из автомобиля, припаркованного возле дома №69 в 12-м микрорайоне.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть сотрудников пожарной части №1. По прибытии было установлено, что горит передняя часть автомобиля Toyota Camry. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

В результате происшествия никто не пострадал.

Видео: t.me/aktau911