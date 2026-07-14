В Актау во дворе жилого дома вспыхнул автомобиль

Утром 14 июля в 12-м микрорайоне произошло возгорание легкового автомобиля. Огонь был быстро ликвидирован, пострадавших нет, передает Lada.kz.
В 08:36 часов на пульт дежурного пожарного поступило сообщение о дыме, идущем из автомобиля, припаркованного возле дома №69 в 12-м микрорайоне.
На место происшествия незамедлительно выехали шесть сотрудников пожарной части №1. По прибытии было установлено, что горит передняя часть автомобиля Toyota Camry. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.
В результате происшествия никто не пострадал.
Видео: t.me/aktau911
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