В Актау продолжаются поиски пропавшего Азамата Дуйсеханова

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Cотрудники экстренных служб 14 июля продолжили поисковые мероприятия по установлению местонахождения Азамата Дуйсеханова.

Для проведения поисковой операции задействованы специальная техника и плавательные средства. Поэтапно обследуются акватория моря, береговая линия и прилегающая территория. Спасатели проверяют ранее определенные участки, а также дополнительные зоны в соответствии с планом поисковых работ.

Азамат Дуйсеханов числится пропавшим со дня своего 18-летия. 7 июля он отмечал свой день рождения вместе с друзьями на побережье рядом с курортным отелем «O'Mir», расположенным примерно в 48 километрах от Актау. Около 15:00 часов он пропал. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.