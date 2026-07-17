В Мангистау пресекли незаконную перевозку рыбы

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной перевозки рыбы осетровых пород, передает Lada.kz.
В ходе осмотра автомобиля в городе Форт-Шевченко были обнаружены и изъяты девять экземпляров рыбы общим весом 30,7 кг. Изъятая рыба признана вещественным доказательством и помещена на ответственное хранение.
По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных причастных лиц, - сообщили в МВД РК.
Полиция напоминает, что незаконный оборот особо ценных видов водных биологических ресурсов влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.
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