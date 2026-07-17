В Мангистау пресекли незаконную перевозку рыбы

Фото: департамент полиции Мангистауской области

В ходе осмотра автомобиля в городе Форт-Шевченко были обнаружены и изъяты девять экземпляров рыбы общим весом 30,7 кг. Изъятая рыба признана вещественным доказательством и помещена на ответственное хранение.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных причастных лиц, - сообщили в МВД РК.

Полиция напоминает, что незаконный оборот особо ценных видов водных биологических ресурсов влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.