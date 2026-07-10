Покупка рыбы и икры у браконьеров может обернуться уголовным делом: жителей Мангистау предупредили об ответственности

Жителям Мангистауской области, приобретающим осетровую рыбу и черную икру, напомнили о необходимости проверять законность происхождения продукции. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что при участии в незаконном обороте особо ценных видов рыб ответственность может наступить не только для браконьеров и продавцов, но и в отдельных случаях для покупателей, передает Lada.kz.

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Во время брифинга в Службе центральных коммуникаций руководитель управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета рыбного хозяйства Марат Калмуратов ответил на вопрос журналистов о том, могут ли к ответственности привлекаться покупатели.

По его словам, при покупке рыбной продукции необходимо убедиться в ее законном происхождении.

«Покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие законность происхождения товара. Основным документом является справка о происхождении вылова, на основании которой оформляются ветеринарные документы», — пояснил Марат Калмуратов.

Особое внимание в министерстве рекомендуют уделять осетровой продукции.

Так, черная икра должна иметь обязательную маркировку независимо от того, получена она от дикой рыбы или выращенной в аквакультуре. Реализация немаркированной икры запрещена.

При продаже мяса осетровых пород рыб продавец также обязан предоставить разрешительные документы, включая документы CITES, подтверждающие законность происхождения продукции.

С начала года в Казахстане выявлено около 5,5 тысячи административных правонарушений в сфере рыболовства. По словам спикера, около трети из них связаны с незаконной перевозкой и реализацией рыбной продукции. При этом представитель комитета отметил, что статистики именно по покупателям у ведомства нет.

Но по статье 335 Уголовного Кодекса РК в текущем году зарегистрировано около 42 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом рыбы.

В Министерстве сельского хозяйства напоминают, что в отдельных случаях ответственность может наступить не только для браконьеров и продавцов, но и для лиц, участвующих в незаконном обороте особо ценных видов рыб.

При этом подобные предупреждения ранее уже публиковала прокуратура Атырауской области. В ведомстве отмечали, что уголовная ответственность может наступить не только за незаконную добычу, но и за приобретение, хранение, перевозку или сбыт особо ценных видов животных и их частей.

Что проверить перед покупкой

В Комитете рыбного хозяйства рекомендуют требовать у продавца:

документы, подтверждающие законность происхождения улова;

ветеринарные сопроводительные документы;

для осетровых — документы CITES;

для черной икры — обязательную заводскую маркировку.

Покупать осетровую рыбу и икру рекомендуется только в официальных торговых точках.

Справочно:

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) — это Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Казахстан является ее участником.

В случае с осетровыми это означает:

Осетровые виды рыб (осетр, белуга, севрюга и др.) находятся под охраной CITES. Поэтому при их продаже должны быть документы, подтверждающие, что рыба:

добыта законно либо выращена на акваферме;

имеет законное происхождение;

может находиться в гражданском обороте.

Для черной икры также предусмотрена обязательная международная маркировка, позволяющая установить происхождение продукции.