Смертельный сезон: в Мангистау растет число погибших на воде

С начала года в Мангистауской области уже утонули 13 человек, сообщает Lada.kz .

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По данным ДЧС региона, с начала года зарегистрировано 13 случаев гибели людей на воде. Это уже более чем в два раза превышает количество утонувших за весь 2014 год, что свидетельствует о тревожной динамике нынешнего купального сезона.

Основными причинами трагедий остаются купание в необорудованных и запрещенных местах, оставление детей без присмотра, а также нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем благодаря своевременным действиям спасателей в этом году на Каспийском море удалось спасти 15 человек.

Спасатели вновь призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности: отдыхать только на официальных пляжах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Соблюдение элементарных мер предосторожности может сохранить жизнь.