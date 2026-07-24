К зданию суда в Актау стянули полицию и саперов: что произошло

В сети распространяют фото и видео, на которых у здания Актауского городского суда №1 стоят несколько полицейских автомобилей и работает взрывотехническая группа. Ситуцию прокомментировали в департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz.
По данным веомства, причиной проведения проверки стало сообщение о возможном минировании объекта.
После поступления сигнала на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Специалисты обследовали территорию и провели необходимые проверочные мероприятия.
В результате осмотра взрывчатых устройств и иных опасных предметов обнаружено не было.
Информация об угрозе безопасности граждан не подтвердилась.
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