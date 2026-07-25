Ссадины и шрамы: в Актау парень провалился в люк у супермаркета

В 17 микрорайоне молодой человек провалился в канализационный люк после того, как наступил на крышку от него, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил пострадавший молодой человек

Опасный инцидент, по словам пострадавшего Асхата, произошел возле мини-маркета Kaspi Market в 17 микрорайоне.

Он наступил на крышку канализационного люка, однако она не выдержала нагрузки и перевернулась. Молодой человек провалился в колодец.

С его слов, крышка была изготовлена из полимерно-композитного материала и лишь поверхностно закрывала люк.

В результате падения молодой человек получил ссадины и шрамы. За медицинской помощью он не обращался, как и не стал писать заявление в полицию.

Мне просто нужно, чтобы люк плотно закрыли и он не открывался. Главное, чтобы туда не упали дети, ведь это жилой район. Я понимаю, что после такого нужно писать заявление, но решил этого не делать, - говорит Асхат.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что указанный канализационный колодец не находится на балансе коммунального предприятия.

Кому принадлежит данный канализационный колодец и кто обязан обеспечивать его безопасную эксплуатацию, предстоит выяснить.