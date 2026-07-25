18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.07
541.86
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.07.2026, 18:08

Ссадины и шрамы: в Актау парень провалился в люк у супермаркета

Происшествия 0 1 980 Сергей Кораблев

В 17 микрорайоне молодой человек провалился в канализационный люк после того, как наступил на крышку от него, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил пострадавший молодой человек
Фото предоставил пострадавший молодой человек

Похожие новости

Опасный инцидент, по словам пострадавшего Асхата, произошел возле мини-маркета Kaspi Market в 17 микрорайоне.

Он наступил на крышку канализационного люка, однако она не выдержала нагрузки и перевернулась. Молодой человек провалился в колодец.

С его слов, крышка была изготовлена из полимерно-композитного материала и лишь поверхностно закрывала люк.

В результате падения молодой человек получил ссадины и шрамы. За медицинской помощью он не обращался, как и не стал писать заявление в полицию.

Мне просто нужно, чтобы люк плотно закрыли и он не открывался. Главное, чтобы туда не упали дети, ведь это жилой район. Я понимаю, что после такого нужно писать заявление, но решил этого не делать, - говорит Асхат.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что указанный канализационный колодец не находится на балансе коммунального предприятия.

Кому принадлежит данный канализационный колодец и кто обязан обеспечивать его безопасную эксплуатацию, предстоит выяснить.

3
34
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Интересная ситуация. Если колодец не КЖСА , то значит что можно подключаться к сетям КЖСА без разрешения. В конце концов можно же увидеть откуда труба идет. Отписались и на этом закончилось. Безобразие.
25.07.2026, 14:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь