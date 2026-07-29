Вы узнаете этих людей? Полиция просит жителей Мангистау о помощи

Правоохранительные органы Казахстана устанавливают личности пяти человек, которые по различным причинам не смогли сообщить свои анкетные данные. Не исключено, что их родственники, друзья или знакомые могут проживать в Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото предоставлено в транспортной полиции. Сгенерировано при помощи ИИ

Редакция Lada.kz публикует ориентировки, распространенные правоохранительными органами, с просьбой помочь установить личности пяти человек.

Среди них трое мужчин, женщина и малолетний ребенок. Все они были обнаружены в разных регионах страны и по различным причинам не смогли сообщить сведения о себе или своих родственниках.

Так, двое мужчин с января 2026 года находятся в Таразском городском центре для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Еще один мужчина с 1999 года находится в психиатрической больнице в Акмолинской области и до настоящего времени остается неопознанным.

Полиция Жезказгана продолжает устанавливать личность женщины, поступившей в городской центр ресоциализации в сентябре 2023 года.

Еще одна ориентировка касается ребенка, которого, по данным полиции, обнаружили 1 ноября 2025 года примерно в 50 километрах от трассы Алматы – Бишкек. Сейчас малыш находится в специализированном доме ребенка.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой внимательно ознакомиться с фотографиями. Возможно, кто-то из жителей Мангистауской области узнает одного из этих людей или располагает сведениями об их родственниках, друзьях либо знакомых.

Если вам известна какая-либо информация, способная помочь установить личности этих людей или найти их близких, сообщите об этом по телефонам, указанным в соответствующих ориентировках, либо обратитесь в ближайший отдел полиции.