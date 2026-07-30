Полицейские спасли ребенка, сидевшего на внешнем подоконнике 10 этажа в Актау

В Актау полицейские предотвратили возможную трагедию, спасая малолетнего ребенка, который оказался на внешнем подоконнике открытого окна на 10 этаже одного из жилых комплексов. О происшествии редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: ДП Мангистауской области

Сообщение о происшествии поступило на канал 102 сегодня в 09:28 часов.

По информации ведомства, в одном из жилых комплексов Актау ребенок сидел на подоконнике открытого окна на 10 этаже, свесив ноги наружу.

Получив сообщение, экипаж патрульной полиции незамедлительно прибыл на место.

К моменту прибытия полицейских ситуация стала критической, малолетний ребенок уже полностью выбрался из окна и стоял на внешней раме здания, рискуя сорваться с большой высоты. Благодаря грамотным, решительным и слаженным действиям сотрудников патрульной полиции трагедии удалось избежать. Полицейские сумели своевременно спасти ребенка и предотвратить возможное несчастье, - рассказали в ведомстве.

В спасении участвовали сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау – капитан полиции Ержан Кокенов и лейтенант полиции Данияр Татиев.

Стражи порядка напомнили родителям о необходимости не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, использовать специальные блокираторы и не ставить возле окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.

UPD. Как добавили правоохранители, на мать ребенка составили протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего). Сумма штрафа составляет 10 МРП или 43 250 тенге.