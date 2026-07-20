В Актау спасли выпавшего из резиновой лодки мужчину

Вечером 19 июля в районе водоканала «Шора» в Актау сотрудники ДЧС Мангистауской области спасли 37-летнего мужчину, который по неосторожности выпал из резиновой лодки. Пострадавшего доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась, передаёт Lada.kz .

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Как сообщили в пресс-службе ДЧС, во время патрулирования акватории Каспийского моря спасатели заметили мужчину примерно в 100 метрах от берега.

Инцидент произошел 19 июля около 18:00 в районе водоканала «Шора».

Мужчина выпал из резиновой лодки и не смог самостоятельно выбраться на сушу. Спасатели оперативно оказали помощь, извлекли мужчину из воды и доставили его на берег. В медицинской помощи спасенный не нуждался, - сообщили в ведомстве.

В ДЧС региона напоминают жителям, что при выходе на воду необходимо соблюдать меры безопасности, использовать спасательный жилет и не пренебрегать правилами поведения на воду.