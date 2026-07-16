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15.07.2026, 20:54

Гордость Актау: медики спасли мужчину на городском рынке после остановки сердца

Общество 0 1 729 Сергей Кораблев

Медикам удалось вернуть к жизни 61-летнего мужчину, у которого произошла остановка сердца на территории торгового центра «Көк базар». Первым помощь начал оказывать фельдшер санитарной авиации, который в свой выходной день оказался на месте происшествия, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

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По информации областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, экстренный вызов первой категории поступил 15 июля в 11:31 из торгового центра «Көк базар», расположенного в 25 микрорайоне Актау.

На место незамедлительно выехала бригада скорой медицинской помощи №206 в составе фельдшеров Бауыржана Канатбаева, Акерке Мухановой и водителя Айғазы Екибасова.

Еще до прибытия скорой помощь 61-летнему мужчине, потерявшему сознание и перенесшему остановку сердца, оказывал фельдшер санитарной авиации Жасулан Кемалов. В тот день он находился на выходном и приехал на рынок за покупками, однако, увидев человека без признаков жизни, сразу приступил к сердечно-легочной реанимации, выполняя непрямой массаж сердца.

Бригада скорой помощи прибыла на место уже через несколько минут - в 11:38 и продолжила реанимационные мероприятия, проведя весь необходимый комплекс экстренной медицинской помощи.

Благодаря слаженным действиям специалистов, их профессионализму, опыту и настойчивости медикам удалось восстановить сердечную деятельность пациента и самостоятельное кровообращение.

Реанимация завершилась успешно. Жизнь мужчины была спасена.

После стабилизации состояния пациента доставили в приемное отделение областной многопрофильной больницы для дальнейшего лечения.

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