Момент пожара в жилом доме попал на видео в Жанаозене

В социальных сетях появилось видео с моментом пожара в жилом доме в Жанаозене. В ДЧС Мангистауской области рассказали подробности происшествия, передает Lada.kz .

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Сегодня, 2 августа, в местных пабликах появилась видеозапись возгорания в одном из жилых домов.

По информации спасателей, пожар произошел вечером 30 июля в доме №18 микрорайона «Шанырак» в Жанаозене.

Возгорание произошло на первом этаже в подъезде – загорелся электрический щит. Площадь пожара составила около трех квадратных метров, - сообщили в ДЧС региона.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.