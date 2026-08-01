Дело об изнасиловании несовершеннолетней передано в суд Мангистау

Расследование преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и вовлечении ее к употреблению наркотиков завершено и передано на рассмотрение в суд, передаёт Lada.kz .

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Материал поступил в Специализированный межрайонный уголовный суд (СМУС) Мангистауской области, сообщила юрист Ажар Картбай, представляющая интересы потерпевшей стороны. Дело к рассмотрению принял лично председатель суда Сериккали Бердибеков.

Напомним, в Мангистау группу лиц обвиняют в систематическом изнасиловании несовершеннолетней. В числе подозреваемых – трое мужчин и подруга потерпевшей. По уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней один из обвиняемых скрывается от следствия.