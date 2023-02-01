План по убийствам. Почему в Актау хладнокровно уничтожают собак на глазах у детей?

Собаки в приюте ОФ «Шанс»– Лига защиты животных» в Актау / Фото из архива фонда
Запланировано убийство 3600 животных
В пресс-службе акимата Мангистауской области со ссылкой на региональное управление сельского хозяйства сообщили, что специальная комиссия во главе с заместителем руководителя управления выявила 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории «Каракия ойпаты» (впадина в 50 км от Актау и 31 км от аула Жетыбай Каракиянского района).
- Трупы животных доставлены в специальный скотомогильник Мунайлинского района для дезинфекции и утилизации. Также была продезинфицирована местность, где обнаружены трупы. В настоящее время проводится работа по выявлению лиц, совершивших данное правонарушение. При выявлении ответственных лиц, допустивших такую ситуацию, в рамках закона будут приняты соответствующие меры, – заверили в пресс-службе акима.
По данным акимата, по области в 2023 году планируется отловить 8500 собак и сдать их в приюты.
- После отлова 3600 собак и/или кошек будут умерщвлены. Рассчитаны достаточные средства и предусмотрено представление в областной маслихат. Приюты (пункты временного содержания) предоставляются физическими лицами и предпринимателями. Стерилизационные работы проводятся на платной основе, – сообщили в акимате.
- После уточнения всех выделяемых средств будет рассмотрен вопрос оказания помощи зоозащитникам со стороны государства в городе Актау. Зоозащитной организации «Шанс» будет оказана помощь в продлении срока аренды используемого земельного участка или другими способами, – пообещали в акимате.
Зоозащитники Мангистауской области заявляют о варварском отстреле бездомных собак ветеринарными службами.
Отстрел на глазах у детей
По информации общественного фонда Umit Mangistau (благотворительная организация, которая помогает животным, оказавшимся на улице в сложной ситуации в связи с тяжёлыми травмами), отстрелом бездомных собак 26 января занимались работники ветеринарной станции Мунайлинского района. Происходило это днём в жилом массиве на глазах у прохожих. Один из волонтёров фонда зафиксировал это на видео.
Согласно пункту 2 статьи 5 Закона «Об ответственном обращении с животными», запрещаются пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к нему. В момент отстрела в данном месте было многолюдно, дети стояли и наблюдали, как хладнокровно действовали работники ветстанции. В животных стреляли инъекционными дротиками с ядом из пневматической винтовки и попадали в животное не всегда с первого раза. Быстрого умерщвления не происходило, собаки бились в предсмертной агонии на глазах у людей, – рассказала представитель ОФ Татьяна Ткач.
По её словам, пункт 2 статьи 25 закона гласит, что регулирование численности бродячих животных путём умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается.
- Как же так получается, что работники ветстанции полностью игнорируют прямой запрет, прописанный в законе? У нас складывается впечатление, что многие исполнители на местах не ознакомились должным образом с самим законом и не понимают, как действовать в новых условиях. Они ведут незаконную деятельность, продолжая массово отстреливать животных. Более того, полностью нарушена статья 15 закона, так как на территории Мангистауской области нет специального места для утилизации трупов животных, представляющих угрозу заражения серьёзными заболеваниями, – подчеркнула общественный деятель.
По словам Татьяны Ткач, власти умудряются отстреливать даже стерилизованных собак, хотя те привиты от бешенства и у них имеются свидетельствующие об этом бирки жёлтого цвета или отметки на ухе в виде небольшого надреза.
- Получается, что казахстанцы тратят свои личные финансы, чтобы решить государственную проблему. Надеемся, что результаты исследования данного вопроса будут открытыми, отношение государственных ведомств к вопросу бездомных животных будет гуманнее и этот вопрос внесут в список первостепенных, – прокомментировала проблему представитель фонда.
«Работают только на умерщвление»
По словам директора Общественного фонда «Шанс» – Лига защиты животных» Ирины Болатовой, после принятия закона власти попросту не подготовились к нему – не были созданы приюты для отлова, отстрелы продолжились.
- Никакой работы по отлову и содержанию в приютах после выхода закона не ведётся. Власти не проводят бесплатную стерилизацию животных. Обещанного несколько лет назад крематория тоже нет. Ветинспекция работает только на умерщвление собак и кошек. Собака где-то проходит, гавкает, не понравилась – и всё. Пишут заявление, что она агрессивная, и это принимается как факт. Но сначала же надо доказать, что она представляет угрозу для окружающих, кинолога вызывать. Мы видели, что под копирку написаны такие заявления. А собаки просто обитают на районе, они же их убивают. Семьями убивают, со щенками. А потом выкидывают вот так, потому что их некуда девать. Сколько этот ужас может продолжаться в XXI веке? В регионе в этом плане творится полный беспредел, и закон никому не писан, – рассказала Ирина Болатова.
В приюте фонда за городом сейчас содержатся примерно 240 собак, и около 40 собак находятся в стационаре, не считая ещё нескольких десятков животных на платных передержках. Всего под опекой фонда – более 300 четвероногих. Приют, по словам зоозащитницы, содержится только на сборы от неравнодушных граждан. Ежемесячные расходы – примерно миллион тенге. Обращения за помощью к властям результата не дали.
- Я лично ни разу не видела, чтобы собаки на улице нападали на людей. Обещал акимат ещё в том году помочь едой для собак и ремонтом, но ничего до сих пор нет. Все владельцы питомцев стерилизуют животных на свой счёт. Это дорого – от 25 тысяч стоимость начинается в зависимости от размера животного. Частные ветеринары иногда проводят акции, чтобы дешевле было. Мы также периодически лечим животных. Вызываем за свой счёт ветеринаров для стерилизации из Алматы и других городов. А что делать, раз власти ничего не предпринимают? А собаки у нас копятся, их никто не забирает. И, кстати, приют наш находится на чужой земле, и в апреле нас могут попросить освободить её, так как владелец решил её продавать. Мы не знаем, что делать, – рассказала о проблемах
Вчера, 31 февраля зоозащитники Актау обратились к президенту.
Напомним, десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау.
Ранее на видео попал факт отстрела псов в Мунайлинском районе. Там чиновники заявили, что бродячих животных стало слишком много, и на них жалуются жители.
В этот же день сторож запечатлел на видео издевательства над собаками на стройке BI Group.
В октябре прошлого года в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком. Мужчину, прыгнувшего на кошку, задержали, и получены признательные показания.
Позже в сети появилась информация о том, что Актауским городским судом вынесено слишком мягкое наказание в отношении Ордабаева Д. – приговором суда за жестокое обращение с животным он должен был провести 60 часов на общественных работах. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. отменили.
В марте 2022 года в стране приняли закон об ответственном отношении к животным, с помощью которого запретили отстрел и предписали собак и кошек отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, идентифицировать специальными бирками. Но ничего из этого сегодня не делается.
Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает Закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия.
В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, чётко ответили: результатов пока нет, чиновники еще даже не определились с участком для будущего питомника.
В пресс-службе акимата Мангистауской области со ссылкой на региональное управление сельского хозяйства сообщили, что специальная комиссия во главе с заместителем руководителя управления выявила 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории «Каракия ойпаты» (впадина в 50 км от Актау и 31 км от аула Жетыбай Каракиянского района).
- Трупы животных доставлены в специальный скотомогильник Мунайлинского района для дезинфекции и утилизации. Также была продезинфицирована местность, где обнаружены трупы. В настоящее время проводится работа по выявлению лиц, совершивших данное правонарушение. При выявлении ответственных лиц, допустивших такую ситуацию, в рамках закона будут приняты соответствующие меры, – заверили в пресс-службе акима.
По данным акимата, по области в 2023 году планируется отловить 8500 собак и сдать их в приюты.
- После отлова 3600 собак и/или кошек будут умерщвлены. Рассчитаны достаточные средства и предусмотрено представление в областной маслихат. Приюты (пункты временного содержания) предоставляются физическими лицами и предпринимателями. Стерилизационные работы проводятся на платной основе, – сообщили в акимате.
- После уточнения всех выделяемых средств будет рассмотрен вопрос оказания помощи зоозащитникам со стороны государства в городе Актау. Зоозащитной организации «Шанс» будет оказана помощь в продлении срока аренды используемого земельного участка или другими способами, – пообещали в акимате.
Зоозащитники Мангистауской области заявляют о варварском отстреле бездомных собак ветеринарными службами.
Отстрел на глазах у детей
По информации общественного фонда Umit Mangistau (благотворительная организация, которая помогает животным, оказавшимся на улице в сложной ситуации в связи с тяжёлыми травмами), отстрелом бездомных собак 26 января занимались работники ветеринарной станции Мунайлинского района. Происходило это днём в жилом массиве на глазах у прохожих. Один из волонтёров фонда зафиксировал это на видео.
Согласно пункту 2 статьи 5 Закона «Об ответственном обращении с животными», запрещаются пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к нему. В момент отстрела в данном месте было многолюдно, дети стояли и наблюдали, как хладнокровно действовали работники ветстанции. В животных стреляли инъекционными дротиками с ядом из пневматической винтовки и попадали в животное не всегда с первого раза. Быстрого умерщвления не происходило, собаки бились в предсмертной агонии на глазах у людей, – рассказала представитель ОФ Татьяна Ткач.
По её словам, пункт 2 статьи 25 закона гласит, что регулирование численности бродячих животных путём умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается.
- Как же так получается, что работники ветстанции полностью игнорируют прямой запрет, прописанный в законе? У нас складывается впечатление, что многие исполнители на местах не ознакомились должным образом с самим законом и не понимают, как действовать в новых условиях. Они ведут незаконную деятельность, продолжая массово отстреливать животных. Более того, полностью нарушена статья 15 закона, так как на территории Мангистауской области нет специального места для утилизации трупов животных, представляющих угрозу заражения серьёзными заболеваниями, – подчеркнула общественный деятель.
По словам Татьяны Ткач, власти умудряются отстреливать даже стерилизованных собак, хотя те привиты от бешенства и у них имеются свидетельствующие об этом бирки жёлтого цвета или отметки на ухе в виде небольшого надреза.
- Получается, что казахстанцы тратят свои личные финансы, чтобы решить государственную проблему. Надеемся, что результаты исследования данного вопроса будут открытыми, отношение государственных ведомств к вопросу бездомных животных будет гуманнее и этот вопрос внесут в список первостепенных, – прокомментировала проблему представитель фонда.
«Работают только на умерщвление»
По словам директора Общественного фонда «Шанс» – Лига защиты животных» Ирины Болатовой, после принятия закона власти попросту не подготовились к нему – не были созданы приюты для отлова, отстрелы продолжились.
- Никакой работы по отлову и содержанию в приютах после выхода закона не ведётся. Власти не проводят бесплатную стерилизацию животных. Обещанного несколько лет назад крематория тоже нет. Ветинспекция работает только на умерщвление собак и кошек. Собака где-то проходит, гавкает, не понравилась – и всё. Пишут заявление, что она агрессивная, и это принимается как факт. Но сначала же надо доказать, что она представляет угрозу для окружающих, кинолога вызывать. Мы видели, что под копирку написаны такие заявления. А собаки просто обитают на районе, они же их убивают. Семьями убивают, со щенками. А потом выкидывают вот так, потому что их некуда девать. Сколько этот ужас может продолжаться в XXI веке? В регионе в этом плане творится полный беспредел, и закон никому не писан, – рассказала Ирина Болатова.
В приюте фонда за городом сейчас содержатся примерно 240 собак, и около 40 собак находятся в стационаре, не считая ещё нескольких десятков животных на платных передержках. Всего под опекой фонда – более 300 четвероногих. Приют, по словам зоозащитницы, содержится только на сборы от неравнодушных граждан. Ежемесячные расходы – примерно миллион тенге. Обращения за помощью к властям результата не дали.
- Я лично ни разу не видела, чтобы собаки на улице нападали на людей. Обещал акимат ещё в том году помочь едой для собак и ремонтом, но ничего до сих пор нет. Все владельцы питомцев стерилизуют животных на свой счёт. Это дорого – от 25 тысяч стоимость начинается в зависимости от размера животного. Частные ветеринары иногда проводят акции, чтобы дешевле было. Мы также периодически лечим животных. Вызываем за свой счёт ветеринаров для стерилизации из Алматы и других городов. А что делать, раз власти ничего не предпринимают? А собаки у нас копятся, их никто не забирает. И, кстати, приют наш находится на чужой земле, и в апреле нас могут попросить освободить её, так как владелец решил её продавать. Мы не знаем, что делать, – рассказала о проблемах
Вчера, 31 февраля зоозащитники Актау обратились к президенту.
Напомним, десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау.
Ранее на видео попал факт отстрела псов в Мунайлинском районе. Там чиновники заявили, что бродячих животных стало слишком много, и на них жалуются жители.
В этот же день сторож запечатлел на видео издевательства над собаками на стройке BI Group.
В октябре прошлого года в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком. Мужчину, прыгнувшего на кошку, задержали, и получены признательные показания.
Позже в сети появилась информация о том, что Актауским городским судом вынесено слишком мягкое наказание в отношении Ордабаева Д. – приговором суда за жестокое обращение с животным он должен был провести 60 часов на общественных работах. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. отменили.
В марте 2022 года в стране приняли закон об ответственном отношении к животным, с помощью которого запретили отстрел и предписали собак и кошек отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, идентифицировать специальными бирками. Но ничего из этого сегодня не делается.
Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает Закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия.
В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, чётко ответили: результатов пока нет, чиновники еще даже не определились с участком для будущего питомника.