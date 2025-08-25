18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.08.2025, 12:04

«Таза Ақтау»: на центральной улице туристического рая до сих пор нет мусорных урн

Общество 0 1 425 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на отсутствие урн для мусора в центре города. Горожане возмущены тем, что, несмотря на обещания акимата, они так и не были установлены. По словам жителей, мусор приходится носить с собой.

Фото автора
Фото автора

Жители Актау обеспокоены отсутствием урн для мусора в центре города. По словам горожан, обещания чиновников так и остались словами, а проблема с чистотой в общественных местах только усугубляется.

Каждый раз, когда мы гуляем с детьми по центру, нам приходится носить мусор в руках до дома. Это просто неудобно и унизительно для города, который хочет называться туристическим, — говорит жительница Актау Айгуль.

По её словам, обещания установить урны звучат не первый месяц, но на деле ничего не изменилось.

Акимат на каждом шагу говорит об экологических акциях «Таза Қазақстан» и «Таза Ақтау». Но, как можно обращаться к горожанам с просьбами и требованиями, если даже на центральной улице элементарно не установлены урны, — добавила она.

Ещё один житель города Арман также выразил недовольство:

Центр города — это визитная карточка Актау. Здесь гуляют не только жителе Актау, но и гости, туристы. Но, что мы им показываем? Люди не могут найти, куда выбросить обычную бумажку или бутылку, урн нет. В итоге всё оказывается на земле. Разве это можно считать нормой?

Горожане отмечают, что из-за отсутствия урн часть мусора оказывается на тротуарах и под скамейками, что портит внешний вид и создаёт антисанитарные условия.

Мы устали слушать пустые обещания. Хотим видеть реальные действия. Пусть установят хотя бы несколько урн в центре, это не требует больших затрат, но значительно улучшит ситуацию, — подчеркнули жители.

Корреспондент редакции прошёлся по центральной улице — от торгового центра «ШУМ» до монумента «Вечный огонь». Действительно, возле скамеек урн не оказалось вовсе. Исключения составили лишь на автобусных остановках, но и там к вечеру мусорные контейнеры были переполнены до отказа.

Напомним, жители Актау уже неоднократно поднимали проблему отсутствия урн в городе. Горожане обращались к акимату с просьбой обратить внимание на эту проблему и установить урны.

Акимат обещал установить урны сначала в конце мая, затем перенёс сроки на конец июня, а позже — на июль.

От автора: на дворе уже конец августа, а обещанных урн в центре города всё ещё нет.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Coffee
Coffee
Возле скамеек урны и не нужны. Иначе они будут забиты постоянно мусором, который будет разлетаться по главной площади. От Шума до Вечного огня много домов, возле которых есть мусорные баки, не надо далеко идти. И что за мусор они с собой таскают, который унизительно нести?
25.08.2025, 11:15
