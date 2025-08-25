Акимат Актау: в 7 микрорайоне устанавливают новые урны рядом со скамейками

Қазақ тіліне аудару

В акимате города сообщили, что возле скамеек, установленных по периметру 7 микрорайона, начали устанавливать новые урны. В дальнейшем подобные работы планируется провести и в других микрорайонах города, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата Актау

В пресс-службе заверили, что ситуация с отсутствием урн в центре города находится на контроле акимата.

На сегодняшний день подрядная организация ТОО «СМК-Атамекен», осуществляющая работы по благоустройству, начала установку новых урн возле скамеек, размещённых по периметру 7 микрорайона. Согласно плану, в дальнейшем аналогичные работы будут проведены и в других локациях города, - заявили в акимате.

Согласно данным городской администрации, в результате вандальных действий неизвестных лиц большинство урн, демонтированных с набережной "Самал" от 15А до 9А микрорайона, оказалось непригодным для повторной установки. В связи с этим в акимате сообщили, что в центре города начнут устанавливать новые урны.

Напомним, сегодня, 25 августа, в редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на отсутствие урн для мусора в центре города. Горожане возмущены тем, что, несмотря на обещания акимата, они так и не были установлены. По словам жителей, мусор приходится носить с собой.

Ранее жители Актау уже неоднократно поднимали проблему отсутствия урн в городе. Горожане обращались к акимату с просьбой обратить внимание на эту проблему и установить урны.

Акимат обещал установить урны сначала в конце мая, затем перенёс сроки на конец июня, а позже — на июль.