18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.99
626.36
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.08.2025, 16:46

Акимат Актау: в 7 микрорайоне устанавливают новые урны рядом со скамейками

Общество 0 1 939 Лиана Рязанцева

В акимате города сообщили, что возле скамеек, установленных по периметру 7 микрорайона, начали устанавливать новые урны. В дальнейшем подобные работы планируется провести и в других микрорайонах города, передает Lada.kz

 

 

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

В пресс-службе заверили, что ситуация с отсутствием урн в центре города находится на контроле акимата. 

На сегодняшний день подрядная организация ТОО «СМК-Атамекен», осуществляющая работы по благоустройству, начала установку новых урн возле скамеек, размещённых по периметру 7 микрорайона. Согласно плану, в дальнейшем аналогичные работы будут проведены и в других локациях города, - заявили в акимате.

Согласно данным городской администрации, в результате вандальных действий неизвестных лиц большинство урн, демонтированных с набережной "Самал" от 15А до 9А микрорайона, оказалось непригодным для повторной установки. В связи с этим в акимате сообщили, что в центре города начнут устанавливать новые урны.

Напомним, сегодня, 25 августа, в редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на отсутствие урн для мусора в центре города. Горожане возмущены тем, что, несмотря на обещания акимата, они так и не были установлены. По словам жителей, мусор приходится носить с собой.

Ранее жители Актау уже неоднократно поднимали проблему отсутствия урн в городе. Горожане обращались к акимату с просьбой обратить внимание на эту проблему и установить урны.

Акимат обещал установить урны сначала в конце мая, затем перенёс сроки на конец июня, а позже — на июль.

 

12
17
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Надеюсь что со стороны 8 мкр то же самое сделали.
26.08.2025, 03:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира