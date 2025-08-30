Подросток без прав сел за руль в Жанаозене - отец заплатил штраф

Қазақ тіліне аудару

В Жанаозене суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, несовершеннолетнего сына которого задержали за управление автомобилем без водительских прав, сообщает Lada.kz .

Фото: stock.adobe.com/kz

По материалам областного суда, 16-летний подросток 4 июля около 21:00 в микрорайоне «Арай-2» управлял автомобилем, не имея при этом прав управления транспортным средством.

Таким образом, отец несовершеннолетнего не исполнил обязанности по воспитанию сына и допустил совершение им административного правонарушения.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

В итоге его осудили по части 3 статьи 127 КоАП РК, санкция которой предусматривает штраф в размере 20 МРП или административный арест до 10 суток.

С учетом обстоятельств суд назначил ему штраф в размере 78 640 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, 25 июня в Форт-Шевченко подросток угнал «ГАЗель» своих родителей и сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая находилась в больнице с различными травмами до 28 июля. Правоохранители сообщили, что в отношении родителей подростка возбудили два дела – по статье 127 КоАП РК и статье 345 УК РК.

Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков поделился информацией по ДТП.