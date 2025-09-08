Пираты Каспийского моря: в Актау затянулся процесс узаконивания причалов

Қазақ тіліне аудару

Администрация яхт-клуба «Бриз» уже почти два месяца ожидает решения акимата по заявкам на оформление земельных участков. Документы были поданы 18 июля, однако, по сообщению представителей яхт-клуба, они до сих пор остаются на рассмотрении, сообщает Lada.kz .

Фото автора

В администрации яхт-клуба пояснили, что подавали заявку на три земельных участка. Первый участок – акватория под причалом. Второй – земля между существующим участком и морем, образовавшаяся в результате обмеления Каспия. Третий участок находится напротив ресторана «Sheffchenko».

Именно неузаконенный статус земельного участка под причалом, как утверждает администрация, стал причиной конфликтов с «самозахватчиками» и бездействием в отношении них полиции. До 2024 года узаконить этот участок было невозможно, так как береговая полоса не принадлежала акимату.

Причал в этом районе строился на протяжении последних двадцати лет с устного разрешения акимата. Подобная практика применялась и в других частях города – возле «I Love Aktau», в районе Самала и у пирса в 4А микрорайоне напротив маяка «Меловой», - говорит капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов.

