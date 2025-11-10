Бетонный козырек над подъездом может обвалиться на головы жителей дома в Актау

Жители 11 микрорайона пожаловались на аварийный козырек над подъездом в доме №3. Бетон разрушен, арматура оголена, и конструкция угрожает жизни жильцов и прохожих, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 11 микрорайона дома №3

По словам жильцов, они каждый день проходят под этим козырьком и боятся за свои жизни.

Бетон крошится, арматура ржавеет, и, кажется, что любая нагрузка может привести к обрушению. Здесь проходят дети, пожилые люди, и любой несчастный случай может закончиться трагически, - рассказывают жильцы дома.

Люди опасаются, что если не предпринять срочные меры, козырек может рухнуть в самый неподходящий момент.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в обслуживающую организацию - ПКСК «Светлана». В компании пообещали, что сегодня, 10 ноября, проведут обход и осмотр аварийного козырька.

Однако жильцы удивляются, почему профилактические проверки и ремонтные работы не проводятся заблаговременно, а реагируют лишь после жалоб.

Почему мы должны ждать, пока кто-то пострадает, чтобы что-то сделали? Почему нельзя заранее проверять такие конструкции и делать ремонт, пока не стало слишком поздно?, - спрашивают жильцы.

Напомним, жильцов подъездного дома №60 в 12 микрорайоне возмутил демонтаж козырька, который, по их мнению, находился в хорошем состоянии.

Ранее, козырек обрушился перед коляской с грудничком в 27 микрорайоне.

В 2023 году один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в 9 микрорайоне. Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом. У погибшего осталось пятеро детей. Оказалось, что правление ПКСК работало незаконно.