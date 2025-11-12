18+
12.11.2025, 14:58

Битва за квадратные метры: в Актау обманутые дольщики ЖК «Мурагер» добились победы в суде по земельному вопросу

Общество 0 2 475 Лиана Рязанцева

Апелляционный суд вынес решение в пользу дольщиков ЖК «Мурагер», согласно которому земельный участок будет передан в собственность жилищно-строительных кооперативов, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Вчера, 11 ноября, состоялось заседание апелляционного суда по земельному вопросу, связанному с жилым комплексом «Мурагер».

По словам дольщиков, с иском в суд обратилась владелица земельного участка, потребовав снести недостроенный дом и вернуть ей землю.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что владелица земельного участка заключила договор с застройщиками, согласно которому должна была получить около 3 000 квадратных метров жилья, а также получила от них 40 миллионов тенге. Несмотря на это, в суде она потребовала, чтобы обманутые дольщики либо вернули землю, на которой ведётся строительство, либо предоставили ей дополнительные квадратные метры жилья. Сначала она просила 500 квадратных метров, затем 800, а на последнем заседании  уже 1 000. С каждым разом у нее рос аппетит. Но, как мы можем выполнить её требование, если сами являемся пострадавшей стороной? Судиться она должна с застройщиками, а не с нами, обманутыми дольщиками, - пояснил один из дольщиков.

В итоге апелляционный суд вынес решение в пользу вкладчиков. Земельный участок будет передан в собственность жилищно-строительных кооперативов, что позволит продолжить возведение дома.

Как отмечают сами дольщики, борьба за квадратные метры на этом не закончилась  владелица земельного участка намерена продолжить судебные разбирательства.

В пресс-службе Мангистауского областного суда Lada.kz подтвердили, что 11 ноября судебная коллегия по гражданским делам вынесла постановление, согласно которому решение суда №2 города Актау, принятое в пользу дольщиков, оставлено в силе.

На запрос редакции о предоставлении решения суда в ведомстве сообщили следующее:

Согласно закону, на подготовку полного текста постановления отводится до пяти дней, поэтому документ пока не готов в окончательном виде.

Напомним, ранее в Актау несколько проблемных объектов долевого строительства передали в собственность кооперативов. 

Речь идет о жилых комплексах «Султан», «Аккала» и «Мурагер», на возведение которых были собраны средства дольщиков. ТОО «Интерьер Строй Актау» в 2020-2023 годах заключило с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир по объектам строительства и привлекло порядка 5,5 миллиарда тенге. Однако, где-то стройка встала на полпути, где-то даже не начиналась. Дольщики оказались у разбитого корыта. 

В мае этого года суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве вышеназванных многоквартирных жилых домов. Суд приговорил учредителя ТОО «Интерьер Строй Актау» и двух директоров к 6,5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК РК). Еще один директор, работавший в компании с 2023 года, получил 3,5 года условного срока.

