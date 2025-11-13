С какими проблемами жители Мангистау обращаются в суды чаще всего

В региональный Специализированный межрайонный суд по административным делам с начала года поступило 800 исков. Чаще всего споры были связаны с деятельностью частных судебных исполнителей, налогами, госзакупками и земельными вопросами. Об этом на брифинге сообщил председатель ведомства Серик Джумабаев, передает Lada.kz .

Фото автора

Число нарушений со стороны административных органов, по данным председателя суда, снизилось на 9%. Серик Джумабаев рассказал, что суды активно содействуют примирению сторон – около трети исков (34,5%) были отозваны добровольно после проведения консультаций и разъяснений.

Председатель Актауского городского суда Айнур Кызылбаева рассказала, что в областном центре наблюдается рост числа уголовных дел.

Всего с начала года рассмотрено 593 дела в отношении 706 лиц, из которых 494 завершились обвинительным приговором. Рост объясняется изменениями в законодательстве и увеличением числа жителей в городе.

В Специализированный экономический суд области за тот же период было подано 3 351 исковое заявление, большая часть – имущественные, корпоративные и дела о банкротстве. Более 90% исков поступили через электронные судебные кабинеты.

В ходе брифинга журналист Lada.kz задал вопросы о резонансных судебных делах. В частности, прошла ли апелляция по приговору бывшего главы криминальной полиции Актау Мейрамбека Кенбаева, которого обвиняли в сбыте наркотиков, участии в ОПГ, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, однако в последствии оправдали и выпустили из зала суда. И по делу бывшего прокурора Актау. Напомним, Ерболата Абдирова сначала оправдали за дебош в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту Астаны, а затем все же признали виновным и сняли с должности. Корреспондент поинтересовался, почему сначала его признали невиновным. Также со стороны издания прозвучал вопрос о том, были ли с начала года в производстве судебные дела, связанные с нарушениями закона со стороны сотрудников акиматов и судей. Однако представители ведомств отметили, что эти темы не входят в их компетенцию, тем самым воздержавшись от комментариев.