18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.11.2025, 20:37

С какими проблемами жители Мангистау обращаются в суды чаще всего

Общество 0 836 Аяулым Бейсенова

В региональный Специализированный межрайонный суд по административным делам с начала года поступило 800 исков. Чаще всего споры были связаны с деятельностью частных судебных исполнителей, налогами, госзакупками и земельными вопросами. Об этом на брифинге сообщил председатель ведомства Серик Джумабаев, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Число нарушений со стороны административных органов, по данным председателя суда, снизилось на 9%. Серик Джумабаев рассказал, что суды активно содействуют примирению сторон  около трети исков (34,5%) были отозваны добровольно после проведения консультаций и разъяснений.

Председатель Актауского городского суда Айнур Кызылбаева рассказала, что в областном центре наблюдается рост числа уголовных дел.

Всего с начала года рассмотрено 593 дела в отношении 706 лиц, из которых 494 завершились обвинительным приговором. Рост объясняется изменениями в законодательстве и увеличением числа жителей в городе.

В Специализированный экономический суд области за тот же период было подано 3 351 исковое заявление, большая часть  имущественные, корпоративные и дела о банкротстве. Более 90% исков поступили через электронные судебные кабинеты.

В ходе брифинга журналист Lada.kz задал вопросы о резонансных судебных делах. В частности, прошла ли апелляция по приговору бывшего главы криминальной полиции Актау Мейрамбека Кенбаева, которого обвиняли в сбыте наркотиков, участии в ОПГ, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, однако в последствии оправдали и выпустили из зала суда. И по делу бывшего прокурора Актау. Напомним, Ерболата Абдирова сначала оправдали за дебош в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту Астаны, а затем все же признали виновным и сняли с должности. Корреспондент поинтересовался, почему сначала его признали невиновным. Также со стороны издания прозвучал вопрос о том, были ли с начала года в производстве судебные дела, связанные с нарушениями закона со стороны сотрудников акиматов и судей. Однако представители ведомств отметили, что эти темы не входят в их компетенцию, тем самым воздержавшись от комментариев.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь