Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
23.11.2025, 12:08

Детей с симптомами гриппа и ОРВИ не будут допускать к занятиям в Мангистау

Общество 0 2 668 Наталья Вронская

В школах и детских садах Мангистауской области усиливают эпидемиологический контроль. Дети, у которых выявят признаки гриппа или ОРВИ, не будут допущены к учебным занятиям  их сразу же изолируют до прихода родителей. Об этом сообщила начальник регионального управления образования Клара Кулатаева на брифинге в Центре общественных коммуникаций, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По словам спикера, в регионе фиксируется рост заболеваемости, поэтому образовательным учреждениям поручено ужесточить санитарно-гигиенические меры. Во всех школах организован утренний фильтр: сотрудников и учащихся встречают визуальным осмотром, при необходимости проводят измерение температуры. Дети с кашлем, насморком, повышенной температурой или другими признаками болезни сразу направляются в отдельное помещение и отправляются домой.

Учебные заведения обязаны проводить проветривание и влажную обработку кабинетов каждые три часа, соблюдать температурный режим и обеспечить доступ к санитайзерам. Во многих школах временно отменены массовые мероприятия, а часть учреждений переведена на масочный режим.

Клара Кулатаева напомнила, что согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области №1 от 20 ноября 2025 года, при заболеваемости более 30% учеников класс может быть переведен на дистанционный формат до стабилизации ситуации. Медицинские службы продолжают мониторинг состояния детей и ежедневного уровня посещаемости.

Родителей просят не приводить детей в школу при первых признаках заболевания и обязательно предоставлять медицинскую справку после выздоровления. Также важно сообщать классному руководителю причину отсутствия ребенка лично, без участия самих учащихся.

Здоровье детей – наш приоритет. Просим родителей с пониманием отнестись к мерам профилактики и не рисковать, отправляя заболевшего ребенка на занятия, - подчеркнули в управлении образования.

Напомним, ранее детский врач-инфекционист рассказал о признаках заболевания, методах лечения и профилактике «гонконгского гриппа».

К слову, в регионе почти 300 детей госпитализированы с осложениями ГРИППа и ОРВИ. Заболевание тяжело переносят и взрослые. В этом эпидсезоне зафиксировано свыше 50 тысяч случаев заражения острыии респираторными вирусными инфекциями.

8
11
1
