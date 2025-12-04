18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.89
587.54
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.12.2025, 17:30

От мошенничества до злоупотреблений: в чем обвиняют главу порта Актау и компанию

Общество 0 1 715 Лиана Рязанцева

Экс-президент морского порта Абай Турикпенбаев предстал перед судом не один, а вместе с тремя другими фигурантами. Какие обвинения предъявлены подсудимым, сообщили в пресс-службе Актауского городского суда, передает Lada.kz.

Фото Актауского морского торгового порта
Фото Актауского морского торгового порта

По информации ведомства, 19 ноября 2025 года в Актауский городской суд было передано уголовное дело, в котором фигурируют несколько обвиняемых.

Главу морского порта Актау Абая Турикпенбаева обвиняют по двум статьям: часть 4 пункта 2 статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) и статья 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями).

На скамье подсудимых также находится Ахмад Мустафин, исполнительный директор по коммерческой работе АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт». Ему предъявлены обвинения по статьям 190 УК РК (мошенничество) и часть 3 пункта 5 статьи 339‑1 УК РК (незаконное обращение с частями или дериватами редких, находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещённых к использованию видов растений или животных в крупном размере).

Кроме того, по делу преданы суду Нуркен М.Қ. и Бактыбаев Б.Ж. Они обвиняются по статье 361 УК РК - злоупотребление должностными полномочиями.

Адвокат Өмірболат Р., представляющий интересы Турикпенбаева, подал в суд ходатайство о проведении предварительного слушания. Защитник указал на грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства со стороны следствия, включая несоответствие обвинительного акта требованиям статьи 302‑1 УПК и превышение срока содержания Турикпенбаева под стражей. В ходатайстве он также просил вернуть уголовное дело прокурору, прекратить его и изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

На предварительном слушании, проведённом городским судом 24 ноября 2025 года, доводы защиты были рассмотрены, однако суд постановил отклонить ходатайство адвоката, а меры пресечения для всех подсудимых оставил без изменений, - говорится в сообщении суда.

В суде отметили, что существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства, по делу не усмотрено.

В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства РК по делу будет назначено и проведено главное судебное разбирательство, - заключили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 декабря, в Актау начался судебный процесс в отношении главы морского порта. Адвокатом подсудимого выступает Радик Өмірболат, который высказал своё мнение по делу. 

О задержании президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» стало известно от политического обозревателя Ербола Едилова.

Позже в КНБ подтвердил задержание президента морпорта в Актау.  В отношении него проводили досудебное расследование по статье 361 УК РК - «Злоупотребление должностными полномочиями». 

7
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
дорожник, некоторые воры правят целыми странами. Очень большими странами. И ничего - не сидят до сих пор, хотя во всём цивилизованном мире их и ждёт, как минимум, арест. Так что красивые фразы из не особо умных кино - не более чем пустые слова ;)
04.12.2025, 16:17
дорожник
дорожник
Вор должен сидеть в тюрьме
04.12.2025, 13:03
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь