От мошенничества до злоупотреблений: в чем обвиняют главу порта Актау и компанию

Экс-президент морского порта Абай Турикпенбаев предстал перед судом не один, а вместе с тремя другими фигурантами. Какие обвинения предъявлены подсудимым, сообщили в пресс-службе Актауского городского суда, передает Lada.kz .

Фото Актауского морского торгового порта

По информации ведомства, 19 ноября 2025 года в Актауский городской суд было передано уголовное дело, в котором фигурируют несколько обвиняемых.

Главу морского порта Актау Абая Турикпенбаева обвиняют по двум статьям: часть 4 пункта 2 статьи 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) и статья 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями).

На скамье подсудимых также находится Ахмад Мустафин, исполнительный директор по коммерческой работе АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт». Ему предъявлены обвинения по статьям 190 УК РК (мошенничество) и часть 3 пункта 5 статьи 339‑1 УК РК (незаконное обращение с частями или дериватами редких, находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещённых к использованию видов растений или животных в крупном размере).

Кроме того, по делу преданы суду Нуркен М.Қ. и Бактыбаев Б.Ж. Они обвиняются по статье 361 УК РК - злоупотребление должностными полномочиями.

Адвокат Өмірболат Р., представляющий интересы Турикпенбаева, подал в суд ходатайство о проведении предварительного слушания. Защитник указал на грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства со стороны следствия, включая несоответствие обвинительного акта требованиям статьи 302‑1 УПК и превышение срока содержания Турикпенбаева под стражей. В ходатайстве он также просил вернуть уголовное дело прокурору, прекратить его и изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. На предварительном слушании, проведённом городским судом 24 ноября 2025 года, доводы защиты были рассмотрены, однако суд постановил отклонить ходатайство адвоката, а меры пресечения для всех подсудимых оставил без изменений, - говорится в сообщении суда.

В суде отметили, что существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства, по делу не усмотрено.

В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства РК по делу будет назначено и проведено главное судебное разбирательство, - заключили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 декабря, в Актау начался судебный процесс в отношении главы морского порта. Адвокатом подсудимого выступает Радик Өмірболат, который высказал своё мнение по делу.

О задержании президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» стало известно от политического обозревателя Ербола Едилова.

Позже в КНБ подтвердил задержание президента морпорта в Актау. В отношении него проводили досудебное расследование по статье 361 УК РК - «Злоупотребление должностными полномочиями».