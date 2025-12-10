Министр транспорта высказался об аресте экс-президента порта Актау

Во время пресс-конференции в правительстве министр транспорта Нурлан Сауранбаев прокомментировал судебный процесс по делу в отношении теперь уже бывшего президента морского порта Абая Турикпенбаева, передает Lada.kz .

Фото: primeminister.kz

Во время пресс-конференции в правительстве, прошедшей 9 декабря, журналисты напомнили министру транспорта Нурлану Сауранбаеву, что в 2004-2007 годах он занимал должность в ТОО «ТенизСервис», где его заместителем был экс-президент порта Актау Абай Турикпенбаев, который сейчас находится под арестом. Представители СМИ попросили его прокомментировать ход судебного процесса.

Министр транспорта заявил, что Абай Турикпенбаев был одним из ключевых работников, который реализовывал проект по созданию береговой инфраструктуры для освоения Каспийского моря.

Переоценить его вклад, наверное, невозможно. Он каждый день ездил из Актау в Баутино. Строительство базы поддержки – это его работа. В дальнейшем он работал в Батумском терминале. То, что сейчас произошло, конечно, история нехорошая и, естественно, я в курсе. Оценку, я думаю, даст суд, - сказал он.

Чиновник также отметил, что основной проблемой портов Актау и Курык является обмеление Каспия.

Море на полтора метра просело, когда суда подходят к порту, они не могут загружаться на полную мощность. Они догружают только на 30%. В этой части министерство провело большую работу. Проведены дноуглубительные работы в порту Курык, а в следующем году аналогичные мероприятия планируются в порту Актау, - отметил министр.

Напомним, о задержании экс-президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» стало известно от политического обозревателя Ербола Едилова.

Позже в КНБ подтвердили распространившиеся данные, заявив о том, что досудебное расследование проводится по статье 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями).

Судебный процесс в отношении главы морского порта начался в Актау 2 декабря. Адвокатом подсудимого выступает Радик Өмірболат, который высказал своё мнение по делу.

