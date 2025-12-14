Спасатели обратились к жителям Актау с важным предупреждением

В связи с ухудшением погодных условий спасатели обратились к горожанам с предупреждением, сообщает Lada.kz .

Фото из архива lada.kz

При неблагоприятных погодных условиях жителям рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок. Водителей просят снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и быть особенно внимательными на скользких участках дорог.

Пешеходам настоятельно рекомендуют строго соблюдать меры личной безопасности, выбирать устойчивую обувь и избегать передвижения вблизи проезжей части.

Кроме того, спасатели советуют держаться подальше от слабо закрепленных конструкций, деревьев, рекламных щитов, а также линий электропередачи, которые могут представлять опасность при порывистом ветре.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жителей просят незамедлительно обращаться по номеру экстренных служб 112.

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Мангистауской области временно ограничено движение по одной из ключевых трасс.

Водители в Актау жалуются на обледеневшие дороги и слабую реакцию коммунальщиков на сложившуюся ситуацию.

Рейсы авиакомпании Air Astana из областного центра задерживаются из-за погодных условий.