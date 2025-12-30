18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
30.12.2025, 09:03

Житель Актау, которому оторвало руку из-за пиротехники, обратился к любителям фейерверков

Общество 0 2 210 Сергей Кораблев

В 12 лет Куаныш Аскар потерял руку после взрыва фейерверка. На фоне случившегося тогда еще подростку пришлось резко повзрослеть и стать сильнее. Сложившиеся обстоятельства не сломили Аскара, а только закалили дух – сегодня мужчина ведет активный образ жизни и является чемпионом мира по плаванию. Житель Актау рассказал свою историю корреспонденту Lada.kz, а также предостерег молодежь в преддверии новогодних праздников.

Фото спортсмена
Фото спортсмена

В 2000 году Куанышу Аскару было 12 лет. Он рос как множество своих сверстников: гулял по улицам и крышам, собирал бутылки, металлолом, остатки кабелей, вырученные деньги от которых тратил на свои детские нужды.

Первого января его жизнь разделилась на «до» и «после». В тот день он вместе с друзьями оказался на крыше дома №1, расположенного в 11 микрорайоне. Накануне там запускали фейерверки, однако часть пиротехники так и осталась неубранной.

Мы спустили вниз коробки, даже не подозревая, что внутри фейерверки. Нас было около десяти человек. Кто-то поджег спичку и произошел взрыв. Основной заряд полетел прямо в меня, - рассказывает спортсмен.

В результате происшествия другие дети получили контузии и незначительные ранения. Куанышу повезло меньше.

После взрыва меня откинуло метров на 10. Когда я открыл глаза, был, скорее всего, в шоке. Я побежал в сторону дома, где мы жили  в 15 микрорайон. Уже тогда понял, что у меня оторвало руку. Был сильный запах гари, - вспоминает он.

На Куаныше была болоньевая куртка, которая тлела после взрыва.

Я чувствовал, как по животу и спине течет теплая кровь. Было холодно, но мне казалось, что тепло. Рука была уже оторвана  она висела на лоскутке куртки, - говорит он.

Самыми тяжелыми, по словам мужчины, стали первые дни после трагедии.

У меня было ощущение, будто я заново родился. Организм привык все делать двумя руками. Я вышел из комы на шестой день и, будучи правшой, не мог даже столовые приборы держать, - рассказывает он.

Мама кормила сына с ложки. Он не мог самостоятельно одеться, застегнуться, надеть обувь.

Морально было тяжело. Я был ребенком и все время думал: почему так случилось, почему именно я в 12 лет остался без руки, - признается спортсмен.

При этом, как говорит Куаныш, чувства сожаления не было.

Была обида. Но я понимал: ничего уже не изменить, - отмечает он.

До изменившего судьбу дня житель Актау активно занимался спортом: боксом, кикбоксингом, футболом. К плаванию он пришел уже позже, примерно в 15 лет.

Сегодня Куаныш Аскар  чемпион мира, участник международных соревнований и особая гордость Актау. Имея одну руку, он выступает наравне с другими спортсменами и нередко приходит к финишу первым.

Мужчина подчеркивает: своей историей он делится не ради жалости, а ради предостережения.

Если дети находят фейерверки, петарды или другие опасные вещи, не нужно их трогать. Зовите старших. Сейчас есть много других, более безопасных и не менее интересных развлечений, - говорит он.

Обращаясь к подросткам, спортсмен добавляет, чтобы они не тратили время впустую.

Учитесь, занимайтесь спортом, найдите хобби. Чем-то интересуйтесь  это может спасти вашу жизнь, - подытожил спортсмен.

В настоящее время Куаныш является тренером по плаванию Мангистауского регионального спортивного клуба для инвалидов.

Напомним, этим летом в областном центре прошло масштабное спортивное событие Центральной Азии – международный заплыв «Oceanman Aqtau-2025». В рамках мероприятия Куаныш преодолел марафонскую дистанцию в 10 километров за 3 часа 30 минут в своей категории и стал чемпионом.

В начале декабря на чемпионате мира в Дубае житель Актау прошел дистанцию в 10 километров и пришел к финишу первым.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
"Сейчас есть много других, более безопасных и не менее интересных развлечений, - говорит он."-----Может наоборот? Менее безопасных и более интересных?
30.12.2025, 04:18
