18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.02.2026, 16:10

В онкодиспансере Мангистау назвали новые сроки поставки лекарств для больных раком

Общество 0 858 Наталья Вронская

Ранее редакция Lada.kz поднимала проблему нехватки в Мангистауской области жизненно важных лекарств для пациентов с раком. Тогда горожане сообщали о перебоях с получением препаратов и вынужденных задержках в лечении. На сегодняшний день ситуация начала стабилизироваться, заверили в региональном онкологическом диспансере.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Как заявили в администрации областного онкологического диспансера, лекарственные средства, поставляемые через единого дистрибьютора «СК-Фармация», выдаются пациентам в соответствии с утверждёнными протоколами лечения и установленными сроками приёма.

Поставка медикаментов осуществляется поэтапно и в целом идёт по плану, - подчеркнули в учреждении.

По информации диспансера, на 2026 год было заявлено 29 наименований препаратов в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.

По состоянию на 3 февраля текущего года учреждение уже получило 20 препаратов согласно графику поставок.

Оставшиеся девять позиций ожидаются к поставке в начале февраля. В диспансере заверяют, что поступление этих лекарств позволит полностью закрыть текущую потребность пациентов.

Напомним, ранее пациенты онкодиспансера сообщали о перебоях с получением жизненно важных медикаментов. В региональном управлении здравоохранения сообщили о нехватке двух препаратов, рассказав, что дефицит возник в конце года из-за того, что в регионе были выявлены новые онкобольные – как утверждалось, именно это привело к увеличению объёмов потребления лекарственных средств. Позже стало известно, что список отсутствующих и жизненно важных медикаментов оказался шире, чем заявлялось в онкодиспансере ранее.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь