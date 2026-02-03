В онкодиспансере Мангистау назвали новые сроки поставки лекарств для больных раком

Ранее редакция Lada.kz поднимала проблему нехватки в Мангистауской области жизненно важных лекарств для пациентов с раком. Тогда горожане сообщали о перебоях с получением препаратов и вынужденных задержках в лечении. На сегодняшний день ситуация начала стабилизироваться, заверили в региональном онкологическом диспансере.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Как заявили в администрации областного онкологического диспансера, лекарственные средства, поставляемые через единого дистрибьютора «СК-Фармация», выдаются пациентам в соответствии с утверждёнными протоколами лечения и установленными сроками приёма.

Поставка медикаментов осуществляется поэтапно и в целом идёт по плану, - подчеркнули в учреждении.

По информации диспансера, на 2026 год было заявлено 29 наименований препаратов в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.

По состоянию на 3 февраля текущего года учреждение уже получило 20 препаратов согласно графику поставок.

Оставшиеся девять позиций ожидаются к поставке в начале февраля. В диспансере заверяют, что поступление этих лекарств позволит полностью закрыть текущую потребность пациентов.

Напомним, ранее пациенты онкодиспансера сообщали о перебоях с получением жизненно важных медикаментов. В региональном управлении здравоохранения сообщили о нехватке двух препаратов, рассказав, что дефицит возник в конце года из-за того, что в регионе были выявлены новые онкобольные – как утверждалось, именно это привело к увеличению объёмов потребления лекарственных средств. Позже стало известно, что список отсутствующих и жизненно важных медикаментов оказался шире, чем заявлялось в онкодиспансере ранее.