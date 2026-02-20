Простыми словами о новом в Конституции: эксперт из Актау высказалась о статусе казахского и русского языков

В проекте новой Конституции Казахстана в статье, определяющей статус казахского и русского языков, были скорректированы формулировки, имеющие важное значение для юридического смысла нормы. Своим экспертным мнением по этому поводу с редакцией Lada.kz поделилась член Совета деловых женщин Мангистауской области, представитель Общественного совета региона и председатель Индийского этнокультурного объединения Надежда Вадодария.

Фото: egov.kz

В проекте новой Конституции в статье, посвящённой статусу языков, указано следующее:

В государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык.

В действующей редакции Конституции применяется формулировка «наравне».

О том, как данная формулировка может повлиять на население, своим мнением поделилась Надежда Вадодария.

Слово «Наравне» – указывает на полное равенство статуса, подразумевает одинаковый уровень применения и правового положения. «Наряду» – более мягкая формулировка, которая признаёт использование русского языка, но не ставит его в абсолютно равное положение с казахским. Это подчёркивает приоритет казахского языка как государственного, сохраняя при этом возможность официального употребления русского, - сказала она.

Надежда Вадодария считает, что изменение формулировки отражает стратегический курс Казахстана на укрепление роли казахского языка как символа национальной идентичности и государственного суверенитета.

При этом сохраняется признание русского языка как важного элемента межэтнического согласия и исторически сложившейся языковой среды. Новая редакция показывает постепенный переход от равного статуса языков к приоритету казахского языка, однако сохраняя при этом официальное использование русского языка как инструмента межэтнического согласия, - отметила она.

Кроме того, Надежда Вадодария подчеркнула важность статьи 22 в новой редакции Конституции. В ней чётко прописано, что каждый человек имеет право самостоятельно определять, указывать или не указывать свою национальную принадлежность. Также каждому гарантировано право пользоваться родным языком и культурой, свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества.

Ранее мнение про некоторые новые пункты в проекте новой Конституции выразила член Палаты юридических консультантов Ажар Картбай. Также эксперт из Актау прокомментировала расширение статьи, касающейся свободы слова в стране.

Председатель регионального экологического совета ECOJER, Адильбек Козыбаков, прокомментировал пункт, касающийся охраны окружающей среды и создания благоприятных условий для жизни и здоровья человека.

Кроме того, Надежда Вадодария высказала своё мнение о том, как норма, касающаяся семьи и брака, скажется на гражданах.