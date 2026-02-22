Три года после взрыва в Жанаозене: виновные осуждены, пострадавшие семьи получили новое жильё

Прошло почти три года со дня трагедии, которая потрясла Жанаозен. Ночью 17 апреля 2023 года в 04:04 в доме № 51 микрорайона «Шугыла» прогремел взрыв бытового газа. За считаные секунды была разрушена правая часть двухэтажного дома, под завалами оказались люди. Шесть человек погибли. Ещё несколько жильцов получили травмы различной степени тяжести, двое несовершеннолетних - тяжкий вред здоровью. Редакция Lada.kz решила выяснить, чем завершилась эта история: нашли ли виновных и помогли ли пострадавшим начать жизнь заново.

фото архив Lada.kz

По данным акимата Жанаозена, в ту ночь на месте работали 65 спасателей и 21 единица техники. Из-под обломков извлекли пятерых человек. Всего в больницу доставили 13 пострадавших, троих из них санитарной авиацией направили в Актау. Территорию полностью очистили, дом отключили от инженерных сетей и оградили.

Но главный вопрос для людей оставался не только в расследовании, но и в том, где им жить дальше.

Как сообщили в акимате, при спонсорской поддержке АО «ӨзенМұнайГаз» пострадавшим семьям приобрели жильё на общую сумму 311,5 млн тенге - восемь квартир, таунхаус и индивидуальный жилой дом. Все семьи обеспечены новым жильём. Кроме того, была закуплена бытовая техника почти на 9 млн тенге и выделены средства на ремонт - более 10,5 млн тенге. Общественный фонд «Жарылкау» направил 6 млн тенге на лечение и реабилитацию одной из пострадавших.

Расследование трагедии длилось более года. Как сообщили в Мангистауском областном суде, причиной взрыва стали нарушения при проведении земляных работ по прокладке водопровода в марте 2023 года. Были повреждены участки подземного газопровода, что привело к утечке газа, а затем - к взрыву.

Согласно обвинительному акту, 25–26 марта 2023 года работники ТОО «Сапа Курылыс 2007» начали земляные работы по прокладке водопровода в микрорайоне «Шугыла». По версии следствия, при проведении работ были допущены серьёзные нарушения правил безопасности. Один из подсудимых, являясь ответственным за производство работ, не уведомил должностных лиц газотранспортной организации и не получил технические условия на проведение работ в зоне прохождения газопровода. В результате был проложен водопровод диаметром 560×33,2 мм.

Второй подсудимый, как установило следствие, также не обеспечил соблюдение мер безопасности при прокладке водопровода. Несмотря на видимую изношенность подземного газопровода возле дома № 51, предварительные меры приняты не были. В итоге в районе сварочного соединения газопровода, проходившего под новым водопроводом, произошло повреждение. Это привело к утечке газа, которая спустя несколько недель обернулась трагедией.

17 апреля 2023 года ранним утром скопившийся газ взорвался. В результате разрушения части дома погибли шесть его жителей. Несовершеннолетние получили тяжкий вред здоровью.

2 декабря 2024 года Жанаозенский городской суд признал одного из подсудимых виновным по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан - выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ему назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Второй подсудимый был оправдан за отсутствием состава уголовного правонарушения по части 3 статьи 277 УК РК.

После протеста прокурора и апелляционной жалобы стороны защиты дело было пересмотрено судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда. 14 марта 2025 года апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор и вынесла новый. Второй фигурант был признан виновным по части 3 статьи 277 УК РК - нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ему назначено наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности.

Гражданские иски потерпевших и родственников погибших были рассмотрены в рамках уголовного дела и удовлетворены частично. Отдельных исков в порядке гражданского судопроизводства в суд не поступало.

Тем временем для жителей микрорайона «Шугыла» эта трагедия остаётся не только страницей судебной хроники. Для семей, потерявших близких, ночь 17 апреля стала рубежом, который разделил жизнь на «до» и «после». И сколько бы ни длились судебные процессы, боль утраты и вопросы о цене допущенных нарушений будут ещё долго звучать в этом небольшом дворе.

