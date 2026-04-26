Ожидание длиною в 10 лет: власти наконец выдали квартиру сироте из Актау

История сирот, брата и сестры, которые годами не могли получить жилье, получила продолжение – после публикаций одному из них выдали квартиру, сообщает Lada.kz.
Брат с сестрой – Виктор и Виктория Шешеневы – стояли в очереди на жилье как сироты более 10 лет и даже не могли отследить свое место в списке.
Позже ситуация получила неприятное продолжение: в профильных организациях заявляли, что очередь еще не подошла, несмотря на годы ожидания.
Однако теперь история завершилась на позитивной ноте.
Виктория обратилась к корреспонденту и сообщила, что получила однокомнатную квартиру в 37 микрорайоне. Теперь же, с ее слов, квартиру должен получить и ее брат.
Девушка поблагодарила общественность за внимание к проблеме, подчеркнув, что огласка помогла сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
